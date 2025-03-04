Okan Buruk’tan Eleştirilere Sert Yanıt

SÜPER LİG’DE TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray, Süper Lig’de son oynadığı Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kalarak Fenerbahçe ile olan puan farkını 4’e indirdi. Teknik direktör Okan Buruk, takımın performansına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Tv100’e yaptığı açıklamalarda Buruk, son dönemdeki durgunluğun sebeplerini değerlendirirken, takımın yoğun maç temposuna dikkat çekti.

FUTBOLCULARIN DURUMU VE YOĞUN MAÇ TEMPOSU

Buruk, “Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya’da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok.” dedi. Geçtiğimiz sezonlarda da benzer koşulları yaşadıklarını belirten Buruk, “Kazanılınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınca her kafadan bir ses çıkar.” söylemini kullandı.

MANTAL SIKINTILAR VE TAKTİK ÇALIŞMALAR

Buruk, takımın mental olarak hırpalandığını ifade ederken, “Grupta yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak’tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, tek maç haftalarına geçiş yapmanın takıma taktik çalışma fırsatı vereceğine inandığını aktardı. Yeni gelen oyuncuların uyum sürecinin de yaşandığını belirten Buruk, “Kısacası en zor süreci atlattık.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YAZILANLARA DEĞER VERMEYİ KABUL ETMİYOR

Okan Buruk, sosyal medyada kendisi aleyhine açılan ‘Okan Buruk istifa’ hashtaglerine önem vermediğini ifade etti. “Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever.” sözleriyle taraftarın desteğine işaret etti. Buruk, sosyal medya platformlarını takip etmediğini vurgularken, “Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları göreceğiz.” ifadelerini kullandı.