Okan Buruk’tan F.BAHÇE İtirafı: ‘Düşünmedim!’

SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak kapatıp 5. yıldızı takan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS’a önemli açıklamalar yaptı. Buruk, ilk ve üçüncü şampiyonluklarını karşılaştırırken, “Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi. Geçen sene de 102-99 birbirine yakın. Psikolojik anlamda, Galatasaray taraftarının da psikolojisini katıyorum. Fenerbahçe bizi geçecek diye hiç düşünmedim. Finalleri iyi yaptık. Bu sene zordu, zaman zaman zorlandık ama en sona baktığımızda daha kolay geçti” diye konuştu.

TRANSFERE YENİLENİYOR

Buruk, transfer döneminin kendisini yıprattığını belirtirken, “Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim. 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde. Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim… Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz” şeklinde ifadelerde bulundu.

MOURINHO HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Okan Buruk, Fenerbahçe’nin yaptığı önemli transferlerle ilgili sorulan bir soruya ise, “Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten. Fenerbahçe’nin 3-4-3’e yakın bir sistemle oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Ben de buna karşılık 4-3-3 benzeri bir sistemle onlara karşılık verdim” açıklamasını yaptı.

BEBEKLER GİBİ HAZIRLANMAMAK

Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmesinde Buruk, “Beşiktaş maçı mental ve fiziki olarak hazır olmadığımız bir maçtı ancak 5-0 yenilmeyi beklemiyordum. 10 kişi kaldıktan sonra birçok sorun yaşadık. Bir ara oyuncularla iletişim sorunu yaşadığımız zaman da oldu” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Buruk, “Kerem’in ayrılmak istemesi, Avrupa’da listeler için son gündü. Kerem’in çok gitmek istemesi, ben çok ayrılmasından yana değildim ama o kadar çok istedi ki, kalırsa bir şey vermeyeceğini görüyordunuz. Biz de gitmesine izin verdik. Önemli bir parçaydı bizim için” ifadelerini kullandı.