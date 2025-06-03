Okan Buruk’tan F.Bahçe Yorumları: ‘Hiç Düşünmedim’

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN GÖRÜŞLERİ

Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 5. yıldızını taktı. Takımın teknik direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS’a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, “İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi. Geçen sene de 102-99 birbirine yakın. Psikolojik anlamda, Galatasaray taraftarının da psikolojisini katıyorum. Fenerbahçe bizi geçecek diye hiç düşünmedim. Finalleri iyi yaptık. Bu sene zordu, zaman zaman zorlandık ama en sona baktığımızda daha kolay geçti” dedi.

TRANSFER DÖNEMİNİN ZORLUKLARI

Buruk, transfer döneminin kendisi için yıpratıcı olduğunu belirtti. “Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim. 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik biz. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde. Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim… Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

MOURINHO VE FENERBAHÇE ANALİZİ

Buruk, “Mourinho geldi. Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Bu sene daha zor geçecek dediniz mi?” sorusuna ise, “Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten. Fenerbahçe’nin 3-4-3’e yakın bir sistemle oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Ben de buna karşılık 4-3-3 benzeri bir sistemle onlara karşılık verdim” yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLIKLAR

Beşiktaş maçı hakkında konuşan Buruk, “Beşiktaş maçı mental ve fiziki olarak hazır olmadığımız bir maçtı ancak 5-0 yenilmeyi beklemiyordum. 10 kişi kaldıktan sonra birçok sorun yaşadık. Bir ara oyuncularla iletişim sorunu yaşadığımız zaman da oldu” açıklamasını yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak Okan Buruk, “Kerem’in ayrılmak istemesi, Avrupa’da listeler için son gündü. Kerem’in çok gitmek istemesi, ben çok ayrılmasından yana değildim ama o kadar çok istedi ki, kalırsa bir şey vermeyeceğini görüyordunuz. Biz de gitmesine izin verdik. Önemli bir parçaydı bizim için” dedi.