Okan Buruk’tan Fenerbahçe Derbisi Yorumu

OKAN BURUK’UN DERBİ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. “Tek maç. Bu maçı düşünürken bir yandan ilk 11’leri yaparken devamını da düşünüyoruz maçın, maç sadece 90 dakika sürmeyebilir. Uzayabilir, penaltılar, hepsi bir ihtimal.” diyen Buruk, her iki takımın da bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

HAZIRLIK VE FORVET SEÇİMİ

Okan Buruk, takımın mental ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirtti. “Hedefimiz bu. Mental olarak hazırız. Fiziksel olarak hazırız.” şeklinde konuşan Buruk, kadroda sadece Jelert’in ufak bir ağrısı olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı kuralı sebebiyle Yusuf’u kadroya almadıklarını belirtti. Buruk, “İlk 11’i seçerken başlayacak ve devam edecek oyuncular var.” diyerek, forvet için tek bir oyuncuyu tercih ettiklerini açıkladı.

MAÇIN DİNAMİKLERİ

Kupa maçlarında kaleci Günay’ın her zaman oynadığını hatırlatan Buruk, Kaan’ın uzun süre oynayamadığını ve bu maçta onun oyun kurma açısından önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Tüm oyuncularının oynamak istediğini ve maç için hazır olduklarını vurgulayan Buruk, “Maç içinde her şey inşallah istediğimiz gibi olur.” dedi. Hakemin, maçın içinde yer almadığı ve sakatlıkların önlenmesi için gerekli düdüklerin çaldığı bir maç olmasının önemine de dikkat çekti.