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Spor

Okan Buruk’tan Galatasaray’a İki Ayrılık

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GALATASARAY’DA VEDALAR YAKINDA

Hem lig hem de Avrupa için alternatif bir kadro oluşturan Galatasaray’da, iki önemli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Fanatik tarafından aktarılan bilgilere göre, teknik direktör Okan Buruk’un oyun planı ve hedeflediği kadro netleştikçe, sahada şans bulamayan Victor Nelsson ve Kerem Demirbay ile yollar ayrılacak.

NELSSON’UN TEPKİSİ

Takımda düzenli olarak forma giymeyen Victor Nelsson, son dönemde yaşadığı durumdan ötürü isyan etmişti. Bu gelişmeler, Galatasaray’da sezon sonunda kadroda yapılacak değişikliklere işaret ediyor.

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