Okan Buruk’tan Galibiyet Sonrası Transfer Yorumu

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 1-0 yenerek galip gelen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer döneminin takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. “Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız” diyerek, kadro konusunda netlik sağlanmasının önemini vurguladı.

KONSANTRASYON SORUNU

Ayrıca, Okan Buruk, transfer döneminin futbolcular üzerindeki psikolojik etkilerine değindi. “Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım, yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor” sözleriyle oyuncuların kafasındaki belirsizliklerin takım ruhunu nasıl etkilediğini ifade etti. Buruk, bu belirsizliklerin sona ermesinin ardından daha oluşturulmuş bir kadro ile devam edeceklerine inandığını belirtti. “Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum” diye ekledi.