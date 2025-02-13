Okan Buruk’tan Hakem ve VAR Açıklaması

BASIN TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Adana Demir maçı sonrası çıkan tartışmalara yanıt verdi. Buruk, “Kimse benim oyuncuma sahtekâr diyemez. TFF gerekli cezayı verecektir. F.Bahçe için de belki 5 penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu bazen dener, gider faulü alır. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir sistem var. Buradaki hakemlerin hatalarını oyuncular üzerinden tartışmak çok yanlış” ifadelerini kullandı.

KALİTELİ KADRO VE MAÇ STRATEJİSİ

Buruk, yaptıkları transferlerle birlikte son derece kaliteli bir takım oluşturduklarını ve bu nedenle işinin daha da zorlaştığını belirtti. AZ maçı hakkında düşüncelerini de paylaşarak, “Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum.” şeklinde konuştu.