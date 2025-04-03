Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya Hamle!

OKAN BURUK’UN HAMLESİ MERAK KONUSU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dün akşam Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile yaşanan olaydan sonra tüm dünyanın dikkatini çekecek bir adım atacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

SHAKALARI KARIŞTIRAN OLAY

Barış Alper’in 87. dakikada oyundan çıkışı sırasında saha karıştı. İki takım oyuncularının birbirine girmesi üzerine güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Oyun bir süre durduktan sonra, mücadelenin kalan süresi +11 dakika uzatma ile tekrar başladı. Maçın sonunda Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnuna temas etti ve Buruk yerde kaldı. Olay sonrası Buruk’un bu harekete oldukça sinirlendiği görüldü. Olayların arasında yerde yatan Okan Buruk’un yanına Mertens, Frankowski ve teknik heyet üyeleri gelerek destek oldu.