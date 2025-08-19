Okan Buruk’tan Kaleci Transferi Açıklaması

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tv 100’de gerçekleştirilen bir yayında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buruk, “Son 3 sezon Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle geçti. En iyi takımlar olarak karşılaştık. Geçen sezon biz 11 puan farkla bitirdik. Ondan önce 102-99 bitti. Trabzonspor ve Beşiktaş bu sezon şampiyonluk yarışına girebilir. Güçlü başladılar.” ifadelerini kullandı. Transfer dönemlerini sevmeyen Buruk, “Kalacaklar, gidecekler… Gitmek isteyeni sen tutmaya çalışıyorsun, kalmak isteyeni sen göndermeye çalışıyorsun.” diyerek bu sürecin zorluklarından bahsetti.

AVRUPA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Buruk, Avrupa maceralarına da değinerek, “İki senedir Avrupa’da şanssız bir dönem geçirdik. En formsuz olduğumuz dönemde yakalandık. İlk 8 içine girip, Alkmaar turunu oynamasaydık daha farklı olabilirdi.” dedi. Avrupa’daki başlangıçlarının güçlü olduğunu vurgulayan Buruk, “Geçen sezon da Tottenham maçı böyleydi. Daha iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir Galatasaray var. Şampiyonlar Ligi’nde bu sene daha iyi olacağız.” şeklinde konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedefin, “tüm takımlar için ilk 24 içinde olmak” olduğunu belirten Buruk, iç saha ve dış saha avantajlarının önemli olduğunu da ifade etti.

KALECİ TRANSFERİ ÜZERİNE

Kaleci transferi üzerine de açıklamalar yapan Buruk, “Galatasaray’ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor.” şeklinde konuştu. Günay Güvenç gibi başarılı bir kalecileri bulunduğunu aktaran Buruk, “6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Lammens de listemizde olan bir kaleci.” dedi. Ederson ve Donnaruma transferlerinin kulüple ilgili olduğuna dikkat çeken Buruk, “Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek.” diyerek bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini belirtti.