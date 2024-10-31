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Okan Buruk’tan Kerem Demirbay’a Ayrılık Kararı

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KEREM DEMİRBA YENİ GELİŞMELER

Galatasaray’da Kerem Demirbay’ın performansı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk’un bu futbolcu ile ilgili memnuniyetsizliği doğrultusunda, ayrılık kararı alındı ve bu durum 31 yaşındaki oyuncuya bildirildi. Böylece, devre arasında Galatasaray’dan ilk ayrılacak isim kesinleşti.

YENİ TRANSFER ÇALIŞMALARI

Okan Buruk’un gözden çıkardığı Kerem Demirbay ile yollar ayrılacak ve yeni bir transfer süreci başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, son dönemde performansı eleştirilen Demirbay’ın düşüşünün ardından bu ayrılığa gitmeye karar verdi. Ayrılığın ardından Galatasaray, orta sahaya yapacağı yeni takviyeler için çalışmalara hızla başladı.

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