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Okan Buruk’tan Maç Sonrası Açıklamalar

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MAÇIN SONU VE GALATASARAY’IN YARIFİNA YÜKSELİŞİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Maçın son anlarında saha içerisinde yaşanan kargaşaya rağmen, Galatasaray 2-1’lik skorla galip geldi ve kupada yarı finale yükseldi.

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu. Buruk, “Bence maça çok iyi başladık. Hem attığımız iki gol, hem kaçırdığımız goller, ilk yarıdan 3-4 gol olabilirdi. Rakibimizin enteresan bir ofsayt çizgisi vardı golünde. Bundan geride olan pozisyonlara ofsayt kararı verildiğini bile gördük bu ülkede. Çizilen çizgiye inanmıyorum. Ofsayt olduğunu düşünüyorum. Kenarda biz de izliyoruz pozisyonları. Bizim de yorgunluğumuzla birlikte rakibin ikinci yarıda hücum ettiği anlar oldu. 3-1 yapsak çok daha erken bitirebilirdik. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Rakibe yaptığımız baskılar, mücadelemiz çok yüksekti. Taraftarlarımızla birlikte maç sonu bir bütün olduk. Biz tekrar lige odaklanmak zorundayız. Bunu Beşiktaş maçında sergileyemedik aslında ama bugün psikolojik olarak kazanmak pozitif bir şey. Oyun olarak da bence çok üstündük.” ifadelerini kullandı.

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