Okan Buruk’tan Tottenham Maçı Açıklamaları!

GALATASARAY-BASIN TOPLANTISI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü hafta maçında yarın Tottenham ile karşılaşacak. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve stoper Davinson Sanchez basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

TOTTENHAM HAKKINDA GÖRÜŞLER

Okan Buruk, “Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlık yaptık. Önemli bir takım ile oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham’ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi’nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig’in en iyi takımlarından biri. Birçok istatistikte Manchester City’nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil” dedi.