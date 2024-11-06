More
Spor

Okan Buruk’tan Tottenham Maçı Açıklamaları!

okan-buruk-tan-tottenham-maci-aciklamalari

GALATASARAY-BASIN TOPLANTISI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü hafta maçında yarın Tottenham ile karşılaşacak. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve stoper Davinson Sanchez basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

TOTTENHAM HAKKINDA GÖRÜŞLER

Okan Buruk, “Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlık yaptık. Önemli bir takım ile oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham’ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi’nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig’in en iyi takımlarından biri. Birçok istatistikte Manchester City’nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil” dedi.

ÖNEMLİ

Manşet

Beşiktaş – Malmö Maçı Canlı Yayınlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö ile mücadele edecek. Maç heyecanı şimdiden başladı.
Spor

Beşiktaş Ve Malmö İlk 11’leri Açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta kapsamında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Maçın başlangıç kadroları da ilan edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.