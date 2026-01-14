Okan Buruk’tan Transfer Açıklaması: İyi Oyuncular Alacağız

Okan Buruk, karşılaşma sonrası Fethiye İlçe Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tribünden düşerek yaralanan bir taraftara geçmiş olsun dileklerini ileten Buruk, Fethiye halkına ve soğuk havaya rağmen maçı izlemeye gelen taraftara teşekkür etti. Rakiplerinin savunma performansını takdir eden Buruk, gol bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve “Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor’un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik, bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER KONUSUNDA TARAFTAR İLE İLETİŞİM

Transfer ile ilgili taraftarın protestolarının olduğu hatırlatıldığında Buruk, “Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyunculara gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz.” şeklinde yanıt verdi.

DEĞİŞİKLİKLERİN VE PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Buruk, skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını ve genel olarak karşılaşmanın güzel geçtiğini ifade etti. Bir gazetecinin Singo’nun sakatlığına dair sorusu üzerine, “Singo’nun uzun bir sakatlık dönemi oldu. En risksiz bir şekilde sahaya döndürmek istedik. Devre arası da onun en güçlü şekilde dönmesi için fırsat oldu. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlayacağını düşünüyoruz. Durumuna göre Gaziantep maçında her şey iyi giderse kadrodaki oyunculardan biri olabilir. Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeyi istiyoruz.” diye konuştu.

UĞURCAN’IN DURUMU VE OYUNCU PERFORMANSI

Icardi’nin formundan memnun olduğunu belirten Buruk, Icardi’yi maç süresini artırması için 90 dakika sahada tutmak istediğini söyledi. Bir gazetecinin Uğurcan ile ilgili spekülasyonları sorması üzerine, Buruk, “Süper Kupa’da bir maç Günay bir maç Uğurcan’ı oynatmak için planlama yapmıştık. Oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Hepsi bizim için çok önemli ve değerli. Bütün oyunculara bu süreleri veriyoruz. Fenerbahçe finaline Günay’la başladık. Biz bu maçları paylaştırmak istedik 2 oyuncumuza. Bunun dışında bir şey yok. Konuşulan, yazılan, anlatılanlara çok fazla önem vermemek gerekiyor. Bugün de buraya getirmedik çünkü cumartesi günü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. Bir kaleci antrenörümüz ile İstanbul’da bıraktık. Kaleci hocamızla orada çalışıyor. Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak.” dedi.