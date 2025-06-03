Okan Buruk, Transfer Sürecini Zorlayıcı Buluyor

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK İLİŞKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS’ta önemli sözler sarf etti. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takıma yapılacak transferler, gidecek oyuncular ve daha birçok konuya dair yanıtlar verdi. Okan Buruk, “İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi” tabirinde bulundu. Geçen sezon ise puanlarının birbirine yakın olduğunu belirtti.

HAZIRLIK MAÇLARININ ZORLUĞU

Buruk, “Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü. 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik” dedi. Geçen kış transfer döneminde yaşadığı zorlukları da ifade eden Buruk, “Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım, hem oyuncu seyredeceğim. Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz” şeklinde konuştu.

MOURINHO VE TRANSFERLER ÜZERİNE

Mourinho’nun gelmesiyle Fenerbahçe’nin ciddi transfer hamleleri yaptığını belirten Okan Buruk, “Bu sene daha zor geçecek dediniz mi?” sorusuna, “Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı” yanıtını verdi. Ayrıca, önemli transfer kararlarıyla ilgili kurulan takım yapısının önemine değindi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR İÇİN TRANSFER STRATEJİSİ

Buruk, transferde işlerinin zor olduğunu ifade ederek “En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz, gelmek istemiyor. Tam istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir kadro oluşturmanın önemini vurgulayarak, Türk oyuncuların Avrupa listesinde büyük bir yer kapladığını belirtti.

OYNAYAN VE KALACAK OYUNCULAR ÜZERİNE

Takımında kalması gereken oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Buruk, “Jelert ve Yusuf Demir gibi oyuncularımız bizimle kalırlarsa mı daha iyi olur yoksa bir yerde oynarlarsa mı daha iyi olur bir karar vermemiz gerekecek” dedi. Barış Alper’in devre arasında taliplerinin olduğunu ancak takımda kalmasını istediklerini aktardı.

TÜM TAKIM İÇİN BUDGET VE İDDİALAR

Galatasaray’ın mevcut bütçe ve oyuncu kalitesiyle Avrupa’nın elit takımlarından biri olduğunu düşündüğünü belirten Buruk, “Ben iki takımın oynamasını seviyorum. Bu futbolu çok seviyorum” diye ekledi. Premier Lig’de çalışma arzusunu da dile getirerek, burada kalmanın kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

HAKEM ATAMALARI ÜZERİNE ELEŞTİRİ

Son olarak hakem atamaları hakkında görüşlerini ifade eden Okan Buruk, “Bütün atamaların yanlış yapıldığı, sezon içerisinde birçok hakem atamasının yanlış yapıldığını düşünüyorum” şeklinde eleştirilerde bulundu. Yabancı hakemlerin gelmesiyle ilgili de farklı bir ortamda görev aldıklarını belirtip, daha iyi ve tanıdık hakemlerin maç yönetmesi gerektiğini savundu.