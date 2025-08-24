Okan Buruk, Transfer Üzerine Açıklama Yaptı

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ’NDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında Zecorner Kayserispor’u deplasmanda 4-0 yendikleri maç sonrası yaptığı değerlendirmede, transferin son günlerinde oyuncu satmayı düşünmediklerini ifade etti. RHG EnerTürk Enerji Stadı’nda gerçekleşen maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, Kayserispor’un bazı bölümlerde iyi bir performans sergilediğini ve gol atma konusunda oldukça yakın olduklarını belirtti. Deplasmanda alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Buruk, “Rakibimizin gole yaklaştığı ve gol aradığı, çok büyük riskler aldığı yerlerde oldu. Bu bölümlerde hücum geçişlerinde çok daha fazla pozisyon ve gol de üretebilirdik” dedi. Ayrıca, oyuncularına gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE GELECEĞİ

Bir muhabirin Barış Alper Yılmaz’ın durumu hakkında sorduğu soruya yanıt veren Buruk, futbolcunun kötü niyet taşımadığını belirtti. Buruk, “Barış genç bir oyuncu. Hatalar yapabilir, yanlışlar yapabilir ama Barış’a burada bizim destek olmamız lazım” dedi. Yılmaz’ın önceki dönemlerde gelen teklifler hakkında kafa karışıklığı yaşadığını ancak takım için önemli bir katkı sağladığını ifade eden Buruk, “Eğer Barış gerçekten kötü niyetli olsaydı, bu maçlarda oynamazdı” diye ekledi. Ayrıca, Barış’ın hata yapabileceğini ancak onun genç bir oyuncu olduğunu ve doğru yönlendirme ile gelişmesi gerektiğini vurguladı.

SALĐ AÇIKLAMALARI VE İLERİDEKİ YETİŞTİRME STRATEJİLERİ

Buruk, son üç yıldaki şampiyonluklarda Yılmaz’ın önemli bir rol üstlendiğini hatırlatarak, Galatasaray Kulübü’nün her oyuncusuna sahip çıkıp destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Bu dönem içerisinde transferin son günlerinde hiçbir şekilde oyuncu satmayı düşünmediklerinin altını çizen Buruk, önemli oyuncuları kadroda tutmayı hedeflediklerini belirtti. Galatasaray’ın bu oyuncularla daha yüksek hedeflere ulaşacağını vurguladı. Buruk, Başkan ve yönetim kurulunun her oyuncu ile ilgili doğru kararı vereceğini bildiklerini de söyledi.

MAÇ PERFORMANSLARI VE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Buruk, Sane’nin performansının her geçen gün doğal olarak daha da iyiye gittiğini dile getirerek, Türkiye Ligi’ndeki hücum geçişlerinin önemini belirtti. Günay ve Sallai gibi oyuncuların da takıma ciddi katkılar sunduğunu söyleyen Buruk, bu oyuncuları daha etkili kullanmak istediklerini, ancak bu süreçte mevkilerin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katmak istedikleri oyuncular üzerinde çalıştıklarını da belirtti.