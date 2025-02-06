Okan Buruk: Transferlerimiz İyi Yanıt Verdi

GALATASARAY BOLUSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Boluspor’u 4-1 yenmeyi başardı. Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı. Buruk, “Tabii ki çok yoğun bir fikstürde buraya geldik. Bugün biraz da stada korkarak gelmiştik ama gerçekten stat atmosferi, stadın zemini temizlenmişti ve maç oynamaya müsaitti” dedi.

İKİ TAKIM DA OYNAMA ÇABASINDAYDI

Buruk, her iki takımın da oyun içerisinde oynama çabası olduğunu belirterek, “Boluspor’u da tebrik etmek istiyorum, onlar da maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadılar ve bizi zorladıkları anlar oldu. Ama ikinci yarı özellikle üçüncü golü bulduktan sonra bizim için çok daha rahat bir maç geçti” şeklinde konuştu. İlk yarıda üçlü savunma ile başladıklarını, ikinci yarıda ise dört kişili savunmaya döndüklerini söyleyen Buruk, “Burada tabii ki çok fazla eksiğimiz vardı ve dinlendirdiğimiz oyuncular da vardı” ifadesini kullandı.

YENİ TRANSFERLERDEN ALDIĞIMIZ YANIT

Okan Buruk, yeni transferlerin performansının oldukça memnun edici olduğunu vurgulayarak, “Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik, özellikle genç oyuncularımızın performanslarını görmüş olduk, iyi yanıt aldık. Genel olarak bizim için güzel bir akşam oldu” dedi. Ayrıca, birçok akademi oyuncusunu kullanma fırsatını bulduklarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Boluspor’u gösterdiği performanstan dolayı tebrik ettiğini ve gelecek maçlarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.