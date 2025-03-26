Okan Buruk’un Beşiktaş Derbisi Karnesi

OKAN BURUK’UN DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamda 13 kez karşılaşma gerçekleştirdi. Bu derbilerde Buruk, 1’i hükmen olmak üzere toplam 8 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk, bu maçla birlikte Galatasaray’ın başında 14. derbisine çıkacak.

BEŞİKTAŞ DERBİLERİNE GÖRE İSTATİSTİKLER

Beşiktaş derbisi, Okan Buruk’un Galatasaray’daki 7. derbisi olacak. 2022 yılında sarı-kırmızılıları çalıştırmaya başlayan Buruk, Beşiktaş ile oynadığı 6 derbiden 4 tanesini kazanırken, 2 tanesinde ise mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe’ye karşı ise 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK’UN BEŞİKTAŞ’A KARŞI TARİHİ

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş’a daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile karşılık verdi. Bu karşılaşmalarda Buruk’un takımları, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş formasını da giymişti.

– İSTANBUL