Okan Buruk’un Derbi Sonrası Açıklamaları

DERBİDE GOL SESİ ÇIKMADI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç, 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Buruk, “Mücadele gücü iki takım için yüksekti. Yüzde 60 topa sahip olduk. Hem birebir hem ikili mücadelelerde daha etkili olabilirdik. Rakibimize duran topların dışında net pozisyon vermedik. Ancak biz daha çok üretebilirdik. Üretim konusunda kendi beklentilerimizin altında kaldık” ifadelerini kullandı.

HAKEM PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ

Okan Buruk, hakem hakkında da sert eleştirilerde bulundu. “Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin elleri titredi. Düdüğü ağzına götürdü çalmadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, bu Türk hakemlerine saygızlık. Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdi” dedi. Ayrıca, maç sonrasında hakeme Türk hakemlerinden daha kötü yönettiğini ifade ettiğini söylüyor. Buruk, hakemin maçta sürekli faul çaldığını ve oyunu durdurduğunu belirterek, “Beklenti yükseltiyorsunuz, çok yüksek para verip hakem getiriyorsunuz ama sadece oyunu yavaşlatıyor” şeklinde konuştu.