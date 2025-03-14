Okan Buruk’un Galibiyet Sonrası Açıklamaları

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 4-0’lık galibiyetle tamamladıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik.” şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.

MAÇ ANALİZİ VE GÜÇLÜ YÖNLER

Maçın başında rakiplerinin savunmada 5’liye geçmesini beklemediklerini belirten Buruk, “Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar… Daha çok opsiyon bulduk.” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda çok daha iyi oynadıklarına inandığını, ancak gözle görülür bir Skor artışı yaşanmadığını belirtti. “Pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Bence iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı.” dedi.

MİLLİ TAKIM ARASI VE GELECEK FİKSTÜR

Milli takım arasına girdiklerini hatırlatan Buruk, “Şu anda 10 puan öndeyiz 2 maç eksik olmasına rağmen.” açıklamasını yaptı. “Sonra milli takım arası, sonra zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Oyunun oturması, yeni gelen oyuncular, birlikte oynama alışkanlığı bu maçlarla artacak ve performansımız yukarıya gidecek.” diyerek gelecek için umut dolu mesajlar verdi.

ANTALYASPOR VE İYİ PERFORMANS

Antalyaspor’un Emre Belözoğlu ile yükselişe geçtiğini belirten Buruk, “Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz.” dedi. Dört aylık süreç içerisinde birçok derbi oynandığını ve bu derbilerden yüksek bir galibiyet oranı ile ayrıldıklarını ifade etti. Ayrıca, “İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim.” diyerek önemli detayların altını çizdi.

OYUNCULARIN DURUMU VE GELECEK HAZIRLIKLARI

“Rakibimize tam konsantre olmadığımızda zorlandık. Bu tür maçlar bizim için çok önemli.” diyerek takım olarak iyi bir hazırlık sürecine girdiklerini vurguladı. Ayrıca, milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte maça hazırlanmadan önce dinlenip, yenilenerek yeniden çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Takımın genel durumunu, yeni katılan oyuncuları ve performanslarının yukarıya doğru gittiğini olumsuz etkileyen noktaları aktaran Buruk, “Yeni oyuncular, tam hazır olmayan oyuncuları kullandık, bugün Yunus için söyledim bunu ama genel olarak başlayan, bitiren aynı seviyede, aynı konsantrasyonla bitirdi. Maçın başından sonuna kadar aynı kafa ile oynadık.” ifadelerini kullandı.