Okan Buruk’un Kasımpaşa Maçındaki 11’i Değişmedi

GALATASARAY, KASIMPAŞA MAÇINA AYNI 11 İLE ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdüğü kadroyu korudu. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası takımda herhangi bir değişiklik yapmadan aynı 11 ile yola devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile karşılaştıkları mücadelede ise Buruk, 11 farklı oyuncuya görev vermişti. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Alvaro Morata ve Ismail Jakobs bu maçta yer almadı.

OKAN BURUK, TRİBÜNDEN MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe derbisinin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan Okan Buruk, Kasımpaşa maçı esnasında tribünde yer aldı. Bu karşılaşmada takımın başında Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu bulunuyor. Müsabaka öncesinde Kasımpaşa’nın Başkan Vekili Orhan Yüksel, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’e çiçek takdim etti.

Galatasaray’ın sahaya sürdüğü 11 şu şekilde belirlendi: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen. Yedek oyuncular ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir ve Metahan Baltacı’dan oluşuyor.

DEPLASMANDA GALATASARAY TARAFTARI

İç sahada takıma destek veren Galatasaray taraftarı, bu defa deplasmanda da takımının yanında oldu. Deplasman bölümünde kendilerine ayırılan alanları dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları coşkuyla tezahüratlarla karşıladı.