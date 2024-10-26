Okan Buruk’un Sağlık Sorunu Sarsıyor

GALATASARAY’DA SAĞLIK SORUNUYA ŞOK

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un sağlık problemleri nedeniyle zor bir süreç yaşıyor. Apandisiti patlayan 51 yaşındaki teknik direktör, acil bir ameliyata alınarak başarılı bir operasyon geçirdi. İşlerin bu noktaya gelmesi, kulüpte kaygılara neden olabiliyor.

DERBİDE YANINDA OLAMAYACAK

Genç teknik adam, pazartesi günü gerçekleştirilecek Beşiktaş derbisinde takımın başında yer alamayacak. Bu durum, Galatasaray taraftarlarında bir endişe yarattığı gibi, takımın derbi performansı üzerine de etkide bulunabiliyor.