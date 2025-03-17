Okan Buruk’un Şampiyonluk Kutlaması Planları

GALATASARAY’DA TEKNİK HEYET BASINLA BULUŞTU

Galatasaray’da teknik heyet ile yönetim, Kemerburgaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada önemli açıklamalarda bulundu.

TOP ARTIK BİZDE

Okan Buruk, yaptığı değerlendirmede tesislerin durumuna dikkat çekerek, “Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde” ifadelerini kullandı. Buruk, Florya’nın geçmişteki manevi gücüne de vurgu yaptı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI İÇİN PLANLAR

Başarılı teknik adam, şampiyonluk kutlamalarının nerede yapılacağına dair soruya, “Onu Florya’da yaparız inşallah” diye yanıtladı. Ayrıca, önlerindeki süreci değerlendirerek, “Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız” dedi.

ANtrenman KALİTESİ VE DEĞERİ

Buruk, zemin ve fitness alanlarının kalitesinin antrenmanları önemli ölçüde etkilediğini belirterek, “Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım” dedi. Ayrıca, Galatasaray için bu tesisin önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, “Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz” şeklinde konuştu.