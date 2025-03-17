Okan Buruk’un Şampiyonluk Üzerine Açıklamaları

GALATASARAY TEKNİK HEYETİ BASIN TOPLANTISI YAPTI

Galatasaray, teknik heyet ve yönetim üyeleriyle birlikte Kemerburgaz Tesisleri’nde medya ile bir araya geldi. Etkinlikte, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

YENİ TESİSLERDEN MEMNUNİYET

Okan Buruk yaptığı açıklamada, “Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde” diyerek yeni tesislerin sağladığı olanakları vurguladı.

MANEVI GÜÇ VE GÜZEL GÜNLER

Buruk, Florya’nın her zaman farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, “Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız” sözleriyle yeni tesislerde elde ettikleri ruhu aktardı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI FLORYA’DA OLABİLİR

Şampiyonluk kutlamasının nerede yapılacağına dair gelen bir soru üzerine Okan Buruk, “Onu Florya’da yaparız inşallah” ifadesini kullandı. Takımın önünde uzun bir yol olduğunu ve 9 önemli maçın bulunduğunu hatırlatan Buruk, burada iyi bir şekilde hazırlanmalarının önemini vurguladı.

ANRENMAN KALİTESİNE VURGU

Buruk, tesislerin zeminlerinin çok iyi olduğunu söyleyerek, “Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Çok önemliydi” açıklamasında bulundu. Emeği geçenlere teşekkür eden Buruk, Galatasaray için bu tesislerin sağladığı avantajların büyük olduğunu ifade etti. “Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.