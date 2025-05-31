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Okan Buruk’un Ücreti Yükseltiliyor

ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRÜN ÜCRETİ YÜKSELECEK

Galatasaray, üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesindeki ücretin tekrar gözden geçirileceğini ve başarılı teknik adamın maaşında bir artış olabileceğini duyurdu. Sezon başında 2 yıllık bir anlaşma imzalayan Buruk’un maaşı, yüzde 200 oranında artışla 110 milyon 250 bin TL’ye çıkarılmıştı. Ayrıca, 2025-2026 sezonuna yönelik rakamın gözden geçirileceği ifade edildi.

YENİ ÜCRET 4 MİLYON EUROS’A YÜKSELEBİLİR

Sabah Gazetesi’ne göre, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Buruk’un maaşının revize edilmesi planlanıyor. Öğrenilen bilgilere göre, teknik direktörün maaşı 4 milyon Euro’ya (178 milyon TL) yükselebilir.

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