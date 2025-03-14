okan-buruk-un-zafer-sevinci-ve-hedefleri

GALATASARAY ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşarak 4-0’lık bir galibiyet elde etti. Maç sonunda, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli değerlendirmelerde bulundu.

COŞKU ARTIYOR

Okan Buruk, galibiyetle ilgili olarak “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik” şeklinde konuştu. Buruk, maçın başında rakip takımın savunmada 5’liye geçtiğini belirtip, “Bunu beklemiyorduk. Geçen hafta da bu oldu. Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu. Burada üretmede biraz daha zorlandık” dedi. Ancak, birinci ve ikinci golle birlikte daha fazla pozisyon bulduklarını vurguladı.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Buruk, 10 puan önde olduklarını ve milli takım arası sonrası zorlu bir fikstürle karşılaşacaklarını belirtti. “Şu anda 10 puan öndeyiz; 2 maç eksik olmasına rağmen. Bu önemli” dedi. Yeni oyuncuların oyun alışkanlığının artacağını ve performanslarının yükseleceğini ifade etti. Antalyaspor’un Emre Belözoğlu ile yükseliş gösterdiğini belirten Buruk, böyle bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

DERBİLER HAKKINDA

Derbiler hakkında da görüşlerini paylaşan Okan Buruk, “2.5 senede çok derbi oynadık. Çok büyük galibiyet oranı ile ayrıldık. Bu önemli bir veri. İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim” dedi. Rakiplerine konsantre olmadıklarında zorlandıklarını kaydeden Buruk, milli takım arası sonrası oyuncularla ilgili beklentilerini dile getirdi.

PERFORMANS YÜKSELERKEN YENİLENECEK

Okan Buruk, bu galibiyetin ardından yukarıya gittiklerini ifade ederek, “Bu maçla birlikte hem skor hem oyun olarak yukarıya gidiyoruz. Yeni oyuncular, tam hazır olmayan oyuncuları kullandık ve maçın başından sonuna kadar aynı kafa ile oynadık” dedi. Performanslarını artırmaları gerektiğini vurguladı.