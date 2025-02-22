okan-buruk-ve-mourinho-nun-derbi-taktikleri

DERBİ TARİHİ VE ZAMANI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük derbi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği bu karşılaşma, şampiyonluk mücadelesinde de önemli bir adım atılmasına sebep olabiliyor. Eğer Galatasaray bu maçta galip gelirse, puan farkını 9’a çıkaracak. Ancak Fenerbahçe’nin zaferi durumunda fark 3 puana düşecek.

OKAN BURUK’UN HÜCUM PLANI

Maç öncesinde her iki teknik direktör de takımlarını hazırlamaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle taktik antrenman yapmakta zorluk çeken ekiplerden Okan Buruk’un, hücum pres planı üzerine yoğunlaştığı bilgisi alındı. Buruk, Fenerbahçeli savunmacıların baskı altındayken hata yapma olasılıklarını değerlendiriyor ve hücum oyuncularına bu konuda sıkı bir pres yapmaları gerektiğini iletiyor. Buruk’un en büyük avantajı ise kuşkusuz Victor Osimhen olacak.

FENERBAHÇE’NİN STRATEJİSİ

Fenerbahçe kanadında ise Galatasaray’a yönelik özel bir strategi uygulanmıyor. Jose Mourinho, takımıyla her zamanki tarzındaki oyununu sahaya yansıtacak. Kostic’in orta yapma yeteneği ve En Nesyri’nin hava toplarındaki hakimiyeti, Fenerbahçe’nin gol arayışında önemli bir etken olacak. Anderson Talisca’nın da hücum hattındaki katkısıyla Brezilyalı yıldız, uzaktan şutlarıyla rakip kalede zor anlar yaratmayı hedefliyor.