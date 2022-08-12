Okan Buruk veto etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Evander’in takıma alınması kararını veto etti.

Galatasaray’da Danimarka ekibi Midtylland ile pazarlıklar devam ederken, Mertens’in ikna edilmesi sonrası Okan Buruk, Evander’in alınmasını istemedi.

transferin hızlı takımı Galatasaray’ın listesinin ilk sıralarında yer alan Evander için görüşmeler durdu. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Midtylland 12 milyon Euro’dan başlattığı görüşmelerde 8 milyon Euro seviyesine kadar inse de Galatasaray cephesi fiyatın daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu. Galatasaray, Evander ile prensipte anlaşırken bir yandan da diğer transferlerini bitirmek için uğraş veriyordu.

BURUK, MERTENS SONRASI ALINMASINI İSTEMEDİ

Özellikle Mertens’in ikna edilip takıma katılmasının ardından ise Teknik direktör Okan Buruk, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen Brezilyalı oyuncunun, maliyetini de düşünerek alınmasını istemedi.

ORTADAKİ ÜÇLÜ BANA YETER

Orta sahaya yapılan Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö takviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirten Okan Buruk, ayrıca Mertens’in gelişi ile birlikte 10 numara bölgesinde kullanabileceği bir isme daha sahip olduğunun altını çizerek Evander transferini veto etti.