Okan Buruk’la görüşme başlıyor

8 maçta 19 puan toplayarak yükselişe geçen Çaykur Rizespor, teknik adam Okan Buruk’la anlaşmaya hazırlanıyor.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Buruk’un kulüpteki geleceği hakkında da şu açıklamalarda bulundu: “Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an Okan hoca ile geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem Okan hocamız ile devam etmenin faydalı olacağı yönündedir.”

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