Okan Buruk’tan Beşiktaş açıklaması

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Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’u çalıştıran Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş ile ilgil iddialara yanıt verdi.

Çaykur Rizespor’un hocası Okan Buruk, kendisine Beşiktaş’tan ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Genç çalıştırıcı, “Çok fazla isim var. Bunlar normal. Nasıl başarılı oyuncuların transferde adı geçiyorsa başarılı teknik direktörlerin de anılması normal” dedi.

“Beşiktaş teknik direktörlüğünü düşünür müsünüz?” sorusuna “Ortada bir şey yok, konuşmam yanlış olur” cevabını veren Buruk, Galatasaray’ı çalıştırmak ister misiniz?” sorusunu ise “Hayatımın belki en önemli günleri orada geçti. Beşiktaş ve Başakşehir’de de oynadım. Bunların hepsi doğru olduğunda görev almayı herkes ister” şeklinde yanıtladı.

SABAH