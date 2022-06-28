Okan Buruk’tan flaş karar

Galatasaray’da takımın başına getirilen Okan Buruk, genç oyuncu Ömer Bayram için harekete geçti.

Yeni sezon öncesi takımın başına Okan Buruk’u getiren Galatasaray’da hazırlıklar başladı. Sarı-kırmızılı takımla ilgili raporunu yönetime sunan genç çalıştırıcının, Ömer Bayram ile ilgili ‘gönderilebilir’ kararı verdiği ortaya çıktı.

alatasaray’da yeni sezon hazırlıkları dün itibarıyla teknik direktör Okan Buruk yönetiminde start aldı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İddialı bir kadro kurup şampiyon olmak isteyen Galatasaray’da ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Bu isimlerden birinin de Ömer Bayram olduğu ifade edildi.

Okan Buruk’un tecrübeli yıldızı yeni sezonda düşünmediği ve yönetimin ayrılık için harekete geçtiği öğrenildi.

KAMPA GÖRE KARAR VERECEK

Okan Buruk takımdan kiralık olarak veya bonservisiyle gönderilecek olan isimlerin bir kısmına kamp performansına göre karar verecek.

ÖMER BAYRAM KESİN

Takvim’de yer alan habere göre genç hocanın bazı isimlerle ilgili ayrılık kararını yönetime şimdiden ilettiği ve bu futbolculardan birisinin de Ömer Bayram olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray’la nikah tazeleyen Ömer Bayram’ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor.