Okan Buruk’tan hakeme tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının kaybedilmesinde hakemi sorumlu tuttu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamada hakem Zorbay Küçük’ün skora etki ettiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig’de öne geçtiği maçta Konyaspor’a 2-1 kaybeden Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Zorbay Küçük’ün kırmızı kart pozisyonlarında gösterdiği sarı kartlar ile maça ve skora etki ettiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, Mertens’in yokluğunu da aradıklarını dile getirdi.

Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

“Rakibe fazla şans vermedik”

“Rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. Maçın sonunda attıkları gollerle kazanarak bitirdiler. Üç puan aldıkları için rakibi tebrik ediyorum. Bize gelince, oyunu bölüm bölüm değerlendirebiliriz. 1-0 öne geçtikten sonra top bizdeydi ve rakibe çok fazla şans vermedik. İlk yarının büyük bir bölümünde zaten rakibe net şans vermedik.”

“YANLIŞ UZUN TOPLAR OYNADIK”

“İkinci yarı aslında beklediğimiz gibi geçti. Devre arası oyuncularıma ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Buna yakın bir çok pozisyon bulduk aslında; ama ikinci golü atamayınca 1-1’den sonra, 80 sonrası yaptığımız hamleler belki rakibe daha çok pozisyon vermemizi sağladı. Tabii ki bizim beklentimiz hücumsal anlamda daha üretken olmamızdı. Acele ettik, top kayıpları yaptık, kötü orta yaptık ve kötü pas verdik. Yanlış uzun toplar oynadık. İki tane forvet varken ve kenarlara inme şansımız varken, top bizdeyken ve rakip bize oynama şansı vermişken iki forvetimize yan ortalarla top getirmemiz gerekirdi. Bunu net bir şekilde yapamadık.”

“ARADAN SONRA YENİDEN TOPARLANACAĞIZ”

“Son bölümlerde kopmalar oldu. 2-1 sonrası verdiğimiz pozisyonlar oldu. Oyun geneline baktığımızda aslında elimizde olan bir karşılaşmayı bugün kaybettik. Bunun üzüntüsünü tabii ki yaşıyoruz, yaşayacağız. Dokuz puan önde olduğumuz bir haftaya girmiştik. Şimdi rakibimiz maçlarını oynayacak. Onların maçlarına bakacağız. Kafamızı kaldırıp tekrar buraya nasıl 14 galibiyetle geldiysek, bundan sonraki maçlarda da yine aynı performansımızı sürdürmeye çalışacağız. Dediğim gibi üzüntülüyüz. Bu anlamda çok fazla söyleyecek söz yok; ama dediğim gibi bu takım işler yaptı, iyi bir takımız, iyi bir kadroya sahibiz. Bu aradan sonra tekrar toparlanıp en iyi şekilde başlayacağız.”

“MAÇA ETKİSİ OLARAK İKİ KIRMIZI KARTI SÖYLEYEBİLİRİM ”

“Bugün maç içersinde tabii ki iki tane de kırmızı kart pozisyonu vardı. Biri VAR’dan uyarı gelmedi. Leo Dubois’nın ayağına basılması… İkincisi Ahmet Oğuz’un arkadan Rashica’yı çekip düşürmesi. Buna benzer pozisyonlarda maç içinde çok fazla sarı kart gösterdi. Benim açımdan hakem Zorbay Küçük’ün bugünkü maça etkisi olarak göstermediği o iki kırmızı kartı söyleyebilirim.”

“MERTENS’İN YOKLUĞU ORTAYA ÇIKTI”

“Mertens bizim için önemli bir oyuncu. Birçok oyuncu olmadığında yerini diğer oyuncularla kapattık. Rashica bugün bölüm bölüm orada iyi işler yaptı. Golü de onunla bulduk. Mertens’in hem hücum presi hem opsiyonlarının olması, takımı yönetmesi bizim için ikinci forvet olarak çok değerli. Onun yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansları daha yukarıya çıkabilirdi. Milot oyunun iyilerindendi. Daha sonra o bölgeye Zaniolo’yu aldık. Milot’u sağa çektik. Daha iyisin yapabilecek gücümüz vardı. Bugün özellikle son bölümdeki oyun bize yakışmadı”