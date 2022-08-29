Okan Buruk’tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının durumunu değerlendirdi ve yeni transferlere ilişkin konuştu.

Galatasaray 4. haftada Trabzonspor’la deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk’un takımı 4 lig maçında kalesinde yalnızca 1 gol gördü ama atılan sadece 2 golün olması taraftarı düşündürüyor. Başarılı çalıştırıcı maçın ardından golcü alacaklarını yineledi. Buruk, Trabzonspor’un yedek kalecisi Taha Tepe’ye de övgülerini gönderdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor – Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

“Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor’a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık. Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz.”

“BİTİRİCİLİK SORUNU YAŞIYORUZ”

“Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan’ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı.”

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı: 0-0 Kopenhag maçları ve 5-2’lik Antalyaspor yenilgisiyle yıpranan Trabzonspor, yıldız transferlerine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray’la yenişemedi. Okan Buruk’un takımı karşı karşıya 3 pozisyonda golü bulamadı. İlk yarıda Dries Mertens, 2. yarıda Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu genç kaleci Taha’yı geçemedi.

EN AZ 3 TRANSFER YAPILACAK

“Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül’e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz.. Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak… Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz.”

“Sacha Boey, bizimle devam edecek. Onunla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok.”