Okan Buruk’un eşinden hakeme şok tepki

Okan Buruk'un eşinden hakeme şoke eden bir tepki geldi.

Galatasaray’ın Alanyaspor ile berabere kaldığı maç sonra Okan Buruk’un eşi açtı ağzını yumdu gözünü.

Galatasaray’ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığıo maçın ardından Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’un hedefinde de karşılaşmanın hakemi Ai Palabıyık vardı.

alatasaray NEF Stadı’nda Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Alanyaspor maçında 2-0 öne geçmişti. 30. dakikadan sonra çıkan kırmızı var ve sonrasındaki hakem kararları maça damga vurdu. Karşılaşmayı tribünden izleyen Teknik Direktör Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan bu tartışmalı kararlar sonrası maçın hakemini hedef alan ağır bir paylaşım geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. “Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?” sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk “Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz” yanıtını verdi.

“Galatasaray şampiyon olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk “Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!” ifadelerini kullandı.

‘HIRSIZ ALİ PALABIYIK’

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk’un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, “Hırsız Ali Palabıyık” yazdı. Görüntülerde ayrıca Galatasaray’ın hemen hemen bütün maçlarını tribünden takip eden Ali Yiğit Buruk’un “Allah belanızı versin” dediği duyuldu…