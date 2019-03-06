İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Bir avukata yönelik söylediği ‘Hepinizi kaldıracağım” sözleri nedeni ile hakkında dava açılan Kurt 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyor.

İSTANBUL 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianamesi geçen yıl hazırlandı. İddianameye göre Av. Birkan Öztürk, Kurt’un da ortağı olduğu Martaş Nakliyat AŞ’den alacaklı olan Tır şoförü E. P. adına iş mahkemesinde dava açtı. Çıkan karar sonrası, alacağın tahsili için şirkete yönelik icra takibi başlatıldı. Yapılan takip sonrası ödeme yapıldı. İddianameye göre bu süreçte, Kurt, P. ile telefonla görüştü.

“HEPİNİZİ KALDIRACAĞIM”

İddianameye göre Kurt telefonda, Av. Öztürk’ü de kast ederek “Seni de avukatını da hepinizi kaldıracağım” dedi. Bu görüşmeden haberdar olan Av. Öztürk, Kurt’u arayarak kendisine yönelik böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını sordu.

Bu görüşmede Kurt, Öztürk’e “Siz kimsiniz kardeşim, beni mi tehdit ediyorsunuz. Avukatımla muhatap olun” dedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Av. Öztürk’ün, Kurt’a yönelik şikâyeti nedeni ile 6 aydan 2 yıla hapis öngören “Tehdit” suçlaması ile dava açıldı. Davanın ilk iki duruşmasına katılmayan Kurt için mahkeme 26 Şubat’taki son duruşmada “Davetiye tebliğine rağmen sanığın zorla getirilmesine…” yönünde karar verdi.

Kararın gereği için 27 Şubat’ta, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderildi. Davanın bir sonrası duruşması Nisan ayı sonunda yapılacak.

HÜRRİYET