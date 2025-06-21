Okan Nakipoğlu, Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor

KAYSERİ’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR

İnoto Satış Müdürü Okan Nakipoğlu, Kayserililerin elektrikli araçlara olan ilgisinin giderek arttığını belirtiyor. Bu durum elektrikli araç satışlarına da iyi yansıyor. Elektrikli araçların sunduğu çeşitli özellikler ve tasarruflu yakıt avantajı, bölge halkını bu araçlara yönelmeye itiyor. Çeşitli özellikleri, ekonomik yakıt tüketimi ve uzun menzilleri ile dikkat çeken elektrikli araçların gelişmiş teknolojileri de ilgi topluyor.

Okan Nakipoğlu, “Elektrik araç satışı Türkiye piyasasında yüzde 20’lere ulaştı. Firmamızda yüzde 60’lar civarında elektrikli araba satmaya başladık. Elektrikli otomobile inanılmaz bir ilgi oluştu. Yakıtın daha düşük olması, elektrikli araçların teknolojiye daha hakim olması gibi sebeplerden dolayı vatandaşlar elektrikli araçları daha çok tercih etmeye başladı” şeklinde açıklama yapıyor.

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Nakipoğlu elektrikli araçların sağladığı avantajlardan da bahsediyor. “Elektrikli araçlar yakıt anlamında insanların daha düşük paralar ödemesine sebep oluyor. Ciddi bir bakım gerektirmiyor. 30 bin kilometre gibi bir bakım süreci var. Benzinli araçlarda 15 binde, dizel araçlarda ise 10 binde bir bakım gerektiriyor. Bakım ücretleri de buna göre değişim gösterebiliyor. Elektrikli araçlar daha teknolojik olduğu için daha verimli bir kullanım sağlıyor. Aynı zamanda doğaya inanılmaz derecede faydalı araçlar. Emisyon oranı sıfır. Gaz salınımı söz konusu değil. Elektrikli araçların en büyük özelliği sürekli bir gücü barındırması. Gaza ya da frene bastığınızda gücünüz sürekli devam etmektedir. Bunlar elektrikli araçların en büyük avantajları” ifadelerini kullanıyor.