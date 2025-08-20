Okan Öztürk, Görme Kaybıyla Yeniden Hayata Döndü

GÖRME ENGELLİ BİSKLETÇİDAN YENİDEN YOLA DÖNÜŞ

Okan Öztürk, 7 yaşında yaşadığı kaza sonucunda görme yetisinin yüzde 90’ını kaybetti. Bisiklete olan tutkusu yüzünden görme kaybının ardından uzun bir süre bu hobisine ara veren Öztürk, 2019 yılında Eşpedal Derneği ile bir araya gelerek tekrar bisiklet sürmeye başladı. Yol arkadaşı Edip Hatipoğlu ile tandem bisiklet kullanan Öztürk, “Yıllar sonra bisiklete geri dönmek tarifsiz bir duyguydu. Çünkü bisiklet benim için sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda bir özgürlük biçimi” ifadelerini kullandı. Bisikletin sadece bir spor değil, aynı zamanda ruhun da bir yansıması olduğunu belirten Öztürk, “Bisiklet turlarında kuş sesleri, tekerlek sesi ve doğayla baş başa kalmak bambaşka bir ambiyans sunuyor. Ayrıca hızla birlikte gelen adrenalin de başka bir boyut” dedi.

TANDEM BİSİKLET İÇİN GÖNÜLLÜLERE İHTİYAÇ VAR

Antalya’da tandem bisiklet kullanımı için gönüllü pilotlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Öztürk, bisiklet gruplarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi. Öztürk, “Pilotlar, gören sürücüler sayesinde birçok görme kaybı yaşayan arkadaşımız bu deneyimi yaşayabiliyor. Birlikte pedallamak, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal bağ kurmamıza da olanak sağlıyor” diye ekledi. Tandem bisikletin tekli bisikletten çok farklı olmadığını ortaya koyan Öztürk, “Sadece pedalların senkronize olması gerekiyor. Gören pilot, bisikleti yönlendiriyor; co-pilot da görme engelli yol arkadaşı ile uyum içinde hareket ediyor. Aslında bu bir güven sorunu değil, birlikte hareket etme disiplinidir” dedi.

Öztürk, 2019 yılında ilk bisiklet yarışına katıldığını belirterek, o günden bu yana amatör yarışlarda farkındalık yaratmayı amaçladığını aktardı. “Başta teknik bilgi ve antrenmanım yoktu. Ama başardım. Yarışlardaki hız ve rekabet hissi çok etkileyici. Şimdi hedefim, 2025 itibarıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu çatısı altında resmileşen tandem branşında milli takıma katılmak” dedi. Ayrıca, tandem bisikletin birçok kişi tarafından yeterince tanınmadığını da sözlerine ekleyen Öztürk, “İnsanlar iki kişilik bisikletleri genelde eğlence amaçlı zannediyor. Ancak bu, görme engellilerin sosyal hayata katılımını artıran güçlü bir araç. Farkındalık çalışmaları yapıyoruz ama daha fazla yerel yönetim ve STK desteğine ihtiyacımız var. Bisikletlerin erişilebilirliği hala sınırlı” şeklinde konuştu.

DİĞER SPORLARA YÖNELİŞ VE HEDEFLERİ

Bunun dışında farklı sporlarla da ilgilenen Okan Öztürk, hobi olarak koşu ve tüplü dalış yaptığını ifade etti. Öztürk, “Tüplü dalışın başta zor olduğunu düşündüm ama suyun altında olmak, suyun üstünde olmaktan bile daha güvenli. 5 yıldır yapıyorum ve 10 arkadaşımı daha bu spora yönlendirdim. Sertifikalı dalış hedefim de var” dedi.

EĞİTİM VE İLETİŞİM ÖNEMLİ

Okan Öztürk’ün tandem yol arkadaşı Edip Hatipoğlu, beş yıldır tandem bisikletinde pilot olduğunu belirtti. Hatipoğlu, “Başta zordu ama kısa sürede Okan’la aramızda güçlü bir iletişim oluştu. Ne zaman duracağımızı, ne zaman hızlanacağımızı, etrafı nasıl betimleyeceğimi öğrendim. İletişim çok önemli. Bu sadece bisiklet sürmek değil, aynı zamanda yol arkadaşlığı, ekip olmak” dedi. Ayrıca, tandem sürmek isteyen ama çekinceleri olan gönüllülere tavsiyede bulunan Hatipoğlu, “Bisiklet sürmeyi bilen herkes pilot olabilir. Uzun süren bir eğitim süreci gerekmiyor. Bu deneyim sadece Okan’a değil, bana da çok şey kattı. Daha çok insan tanıdım, yeni şehirler gördüm, doğada daha fazla zaman geçirdim ve ekip olmayı hissettim” diyerek deneyimlerini paylaştı.