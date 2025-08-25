Okçular Vakfı Başkanı H. Topbaş, “Kardeşlik ve birlik ruhu” dedi

ZAFERİN ANISINA BİR ARAYA GELİNDİ

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda, “Milletin kaderini değiştiren büyük zaferin yıl dönümünü anmak üzere toplandık” ifadelerini kullandı. 26 Ağustos 1071 tarihinin, Anadolu’nun ebedi yurt oluşunun ve kardeşliğin temeli olduğunu belirten Topbaş, bu zaferin, birlik ve kardeşliğin ilk nişanesi olduğunu vurguladı.

GELECEK NESİLLERE RUHUNU AKTARIYORUZ

Topbaş, Büyük Komutan Sultan Alparslan’ın kazandığı bu zaferin ruhunun, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın azminde ve medeniyet inşa eden vizyonunda hayat bulduğunu belirtti. Okçular Vakfı olarak bu ruhu yaşatmaya ve gençleri okçulukla buluşturup, birlik ve kardeşlik duygusunu onlara aktarmaya çalıştıklarının altını çizdi. Vakfın, olimpiyatlarda elde edilen şampiyonlukların bu mirasın bir yansıması olduğunu ifade eden Topbaş, özgüven ve karakter kazandırdığını kaydetti.

BİRLİK VE ŞUURUN DEVAMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Topbaş, “Bu kardeşliğin ve huzurun devamı için azimle, kararlılıkla yeni sporcular yetiştirmek, gelecek nesillere tarihimizi hatırlatmak ve milli şuurumuzu aşılamak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ayrıca, bu programın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını iletti. Tüm emeği geçen yol arkadaşlarına, gönüllü çalışanlara ve destek veren kurumlara teşekkür eden Topbaş, Sultan Alparslan başta olmak üzere, aziz ecdadını rahmetle anarak, “Rabbim bizlere Sultan Alparslan’ın cesaretini, Fatih Sultan Mehmet’in vizyonunu, ecdadımızın sabır ve fedakarlığını layıkıyla taşımayı nasip etsin” şeklinde konuştu.