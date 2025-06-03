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Okçuluk Dünya Kupası Antalya’da Başlıyor

OKÇULUK DÜNYA KUPASI 3. AYAĞI ANTALYA’DA BAŞLIYOR

Okçuluk Dünya Kupası’nın 3. ayağı yarın Antalya’da başlayacak. Bu organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’yi, 4-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan kupada, klasik yayda 8, makaralı yayda ise 7 sporcu temsil edecek.

MİLLİ SPORCULARDAN BAŞARILI PERFORMANS

Türk milli okçuları, 6-11 Mayıs tarihlerinde Çin’in Şanghay kentinde gerçekleşen Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağında, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Antalya’daki organizasyonda madalya için mücadele edecek 15 milli sporcu şöyle oluşuyor:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış.

Kadınlar klasik yay: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat.

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin.

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva.

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