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Okçuluk Dünya Kupası Çin’de Başlıyor

OKÇULUK DÜNYA KUPASI ŞANGHAİ’DE BAŞLIYOR

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağına 15 sporcuyla katılıyor. Yarının başlangıcıyla birlikte Çin’in Şanghay kentinde 6-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek bu organizasyonda, Türk sporcular klasik yayda 8, makaralı yayda ise 7 temsilciyle boy gösterecek.

PARALİMPİK ŞAMPİYONUNDAN TARİHİ YARIŞMA

Makaralı yay milli takımında yer alan Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, engelli olmayan sporcularla birlikte yarışarak Türk okçuluk tarihine adını yazdırma fırsatı bulacak. Şanghay’daki milli okçular şöyle sıralanıyor:

ERKEKLER KLASYK YAY
– Mete Gazoz
– Berkay Akkoyun
– Berkim Tümer
– Abdullah Yıldırmış

KADINLAR KLASYK YAY
– Fatma Maraşlı
– Gizem Özkan
– Canse Duru Tarakçı
– Dünya Yenihayat

ERKEKLER MAKARALI YAY
– Batuhan Akçaoğlu
– Emircan Haney
– Yağız Sezgin

KADINLAR MAKARALI YAY
– Hazal Burun
– Öznur Cüre Girdi
– Emine Rabia Oğuz
– Begüm Yuva

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