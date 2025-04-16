Okçuluk Müsabakaları Kütahya’da Coşkuya Sahne Oldu

OKÇULUK MÜSABAKALARI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Ata sporunun yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle Kütahya Germiyan Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen Okullar Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları, büyük bir heyecan yaşattı. Kütahya’daki bu organizasyona farklı kategorilerden toplamda 75 sporcu katılım gösterdi. Yarışmalar, sporcuların gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra Türk okçuluğuna olan ilginin de artışını gözler önüne serdi.

MÜSABAKALARDAN BEKLENTİLERİ

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Kütahya İl Temsilcisi Selman Akçor, müsabakalar hakkında yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizle okul sporları ilerlemelerini yaptık Allah’ın izniyle. Şu an Gençler A kategorisiyle yarışmalara devam ediyoruz. 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek bölge ilerlemelerine 14 ilden yaklaşık 250 yarışmacı Kütahya’ya gelecek. Temmuz ayında ise federasyonumuzun organize edeceği Yıldız Gençler Türkiye Şampiyonası var. Hedefimiz Türk okçuluğunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak. Çocuklarımızın özellikle televizyon dizileri aracılığıyla bu spora ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

HEDEFİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Turnuvada yer alan 8. sınıf öğrencisi Elif Nur Sarıkaya, hedefleri hakkında, “Daha yolun başındayım ama hedefim Türkiye Şampiyonası. Okçuluk zaten sevdiğim sporlardan biri. Atalarımızdan gelen geleneksel ögeleri öğrenmek ve bunları yaşatmak için bu spora başladım. Milletim için hayırlı bir insan olmak istiyorum” dedi. Yarışmalar sonunda başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.

Kütahya’da gerçekleştirilen bu etkinlik, Türk okçuluğuna olan ilgiyi artırarak gelecekte daha fazla sporcunun yetişmesine katkı sağlıyor.