Haberler

Okçuluk Türkiye Kupası Antalya’da yapıldı

OKÇULUK YARIŞMALARI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Okçuluk Türkiye Kupası’nın 2. ayak yarışmaları Antalya’da yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun verdiği bilgilere göre organizasyon, 30 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlendi.

OKÇULAR VAKFI SPOR KULÜBÜ ZİRVEDE

Takım sıralamasında Okçular Vakfı Spor Kulübü, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla birinci sırayı aldı. Organizasyonda büyükler kategorisinde birinci olan sporcular şu şekilde belirlendi:

Klasik yay erkek: Mete Gazoz,

Klasik yay kadın: Dünya Yenihayat,

Klasik yay erkek takım: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker,

Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Hayrü Nisa Ergün,

Klasik yay karışık takım: Reyyan Berire Kıtmır, Arda Ege Dönmezgüç,

Makaralı yay erkek: Batuhan Akçaoğlu,

Makaralı yay kadın: Hazal Burun,

Makaralı yay erkek takım: Kemal Özkan, Yağız Sezgin, Miraç Ünlü,

Makaralı yay kadın takım: Zeynep Cebeci, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer,

Makaralı yay karışık takım: Burçin Kırpat, Eren Kırca.

ÖNEMLİ

Haberler

S.t. Gözaltına Alındı, İşlemleri Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T. gözaltına alındı ve Beyoğlu’ndaki polis merkezine sevk edildi.
Haberler

İnegöl’de Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

İnegöl'de 3 aylık bir bebek beşiğinde hareketsiz halde bulundu ve hayatını kaybetti. Olayın sebebi belirlenmek üzere adli tıpa iletildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.