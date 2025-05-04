Okçuluk Türkiye Kupası Antalya’da yapıldı

OKÇULUK YARIŞMALARI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ
Okçuluk Türkiye Kupası’nın 2. ayak yarışmaları Antalya’da yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun verdiği bilgilere göre organizasyon, 30 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlendi.
OKÇULAR VAKFI SPOR KULÜBÜ ZİRVEDE
Takım sıralamasında Okçular Vakfı Spor Kulübü, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla birinci sırayı aldı. Organizasyonda büyükler kategorisinde birinci olan sporcular şu şekilde belirlendi:
Klasik yay erkek: Mete Gazoz,
Klasik yay kadın: Dünya Yenihayat,
Klasik yay erkek takım: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker,
Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Hayrü Nisa Ergün,
Klasik yay karışık takım: Reyyan Berire Kıtmır, Arda Ege Dönmezgüç,
Makaralı yay erkek: Batuhan Akçaoğlu,
Makaralı yay kadın: Hazal Burun,
Makaralı yay erkek takım: Kemal Özkan, Yağız Sezgin, Miraç Ünlü,
Makaralı yay kadın takım: Zeynep Cebeci, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer,
Makaralı yay karışık takım: Burçin Kırpat, Eren Kırca.