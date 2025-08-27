Haberler

OKÇULUK Türkiye Şampiyonası Düzce’de Başladı. 47 Şehirden 117 Kulüp Katıldı. 1423 Sporcu Şampiyon Olmak İçin Mücadele Ediyor. Düzce 2025 Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak. 9 Yaşındaki Sporcu Madalyalar Almak İstiyor. Madalyalar Turnuva Sonunda Verilecek

OKÇULUK ŞAMPİYONASI DÜZCE’DE BAŞLADI

Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Düzce’deki Şıralık tesislerinde başlamış durumda. Üç gün sürecek olan bu şampiyonanın sonucunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Zafer Kupası da düzenlenecek. Düzce, okçuluk sporunda ev sahipliğini sürdürüyor. Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Burdur, Amasya, Trabzon gibi 47 farklı şehirden gelen 117 kulüp, bu Türkiye Şampiyonası’na katılım sağladı.

MINİK OKÇULAR MÜCADELE EDİYOR

9 ila 14 yaş aralığında toplamda bin 423 sporcunun yer aldığı şampiyonada, küçük okçular şampiyonluk adına büyük bir heyecan yaşıyor. Organizasyonun gerçekleştirildiğini dile getiren Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, “Düzce şehrimizde 2025 yılı 9-14 yaş grupları arasında Açık hava Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Şu anda, 47 ilden 117 kulübümüz var ve 9-12 yaş arasında 825 sporcu, 13-14 yaş grubunda ise 598 sporcu katılım sağladı. Burada alt yapı olarak gördüğümüz gruplarımız, ileride kendi yeteneklerini göstermek için mücadeleye devam ediyorlar. Düzce’de Şıralık tesislerinde organizasyonu gerçekleştiriyoruz” diye belirtti.

SPORUN GÜCÜ: SAİD AHMET TAŞDELEN

Engelli sporcu Said Ahmet Taşdelen, okçuluğun onun için çok önemli olduğunu dile getirerek, “4. sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Okçuluğu çok seviyorum. Okçuluk benim her şeyim. Türkiye’mi uluslararası arenada temsil etmek istiyorum. İyi nişan alıp madalyalar almak istiyorum. Türkiye’ye madalyalar getireceğim” ifadelerini kullandı. Şampiyonada başarı gösteren sporculara, turnuvanın sonunda madalyaları verilecek.

