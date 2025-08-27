Okçuluk U13 Türkiye Şampiyonası Başladı

OKÇULUK ŞAMPİYONASI DÜZCE’DE BAŞLADI

Okçuluk U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası, Düzce’de gerçekleştiriliyor. Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadyumu’nda düzenlenen organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

SPORCULARIN YER ALDIĞI TURNUVADA ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, turnuvaya 47 ilden 117 kulüp ve 825 sporcunun katıldığını belirtti. Sekiz yaşından itibaren okçulukla ilgilenen bedensel engelli Sait Ahmet Taşdelen, “Okçuluk benim her şeyim. Türkiye’mi temsil etmek istiyorum. İyi nişan alıp, iyi atmak istiyorum. Madalyalar getireceğim Türkiye’me.” ifadesini kullandı. Aytaçoğlu, sporcuların altyapı olarak gözüken gruplar sayesinde kendilerini daha iyi göstermeye çalıştığını vurguladı.

ŞAMPİYONANIN İLK GÜNÜNDE YAPILAN YARIŞMALAR

Şampiyonanın ilk gününde, “11 yaş altı klasik yay kategorisi” atışları yapılıyor. Aytaçoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun son dönemdeki bilimsel çalışmalarının başarı sağladığını belirterek, “Geçen hafta Kanada Dünya Şampiyonası’ndan altın ve gümüş madalyalarla döndük.” şeklinde konuştu. Bunun, ilerleme kaydettiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Şampiyona toplamda beş gün sürecek.