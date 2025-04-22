Oklahoma’da Sel Felaketi 5 Can Aldı

SEL FELAKETİ VE CAN KAYIPLARI

ABD’nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel felaketinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Hafta sonu boyunca, Oklahoma’nın çeşitli bölgelerinde etkili olan bu olumsuz hava koşulları ciddi zararlara neden oldu.

ARAÇTAKİ KİŞİLERİN KAYBOLUŞU

Yetkililer, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ifade ediyor. Aracın içindeki 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca, Leonard bölgesinde sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ile 7 yaşındaki kızının cansız bedenine ulaşıldığı bildiriliyor.

FIRTINA SONUCU CAN KAYBI VE YARALANMA

Spaulding bölgesinde meydana gelen fırtına sonucunda ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı kaydediliyor. Bu tehlikeli hava koşulları, bölgedeki halk için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.