Oklahoma’da Sel Ve Fırtına İfadeleri

SEL VE FIRTINA FELAKETİ

ABD’nin Oklahoma eyaletinde gerçekleşen hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar, sel ve fırtına felaketine neden oldu. Bu olayların sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Oklahoma’nın çeşitli bölgelerinde etkili olan kötü hava şartları, özellikle Moore kenti etrafında ciddi can ve mal kaybına sebep oldu. Yetkililer, sel sularına kapılan bir araçta 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

KURGUSAL YILA YENİ ZARARLAR

Bunun yanı sıra Leonard bölgesinde de selden etkilenen bir 47 yaşındaki kadın ile 7 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu. Fırtınanın etkisiyle Spaulding bölgesinde 19 Nisan’da bir kişi hayatını kaybederken, bir başka kişi yaralandı. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanı, eyaletteki sellerin en az 10 evde hasara neden olduğunu duyurdu. Bu durum, bölgedeki acil durum yönetimi ve onarıma yönelik çalışmaları önemlidir.