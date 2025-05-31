Oksijen Tüpü Patladı, 5 Yaralı

Oksijen Tüpü Patladı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucunda 5 kişi yaralandı. Merkez Mahallesi’ndeki A.Ö’ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekipleri tarafından Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların vücutlarında ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi ve durumu ağır olan yaralıların Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Soğutma Çalışmaları Yapıldı

İtfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği alanda soğutma çalışmaları yaptı. Olayın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.