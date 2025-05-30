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Oksijen Tüpü Patladı, Beş Yaralı

Olay Yeri Patlama ile Sarsıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Merkez Mahallesi’nde A.Ö.’ye ait kaporta atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı oksijen tüpü patladı. Olayın duyulmasının ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların vücutlarında ikinci derece yanıklar oluştuğu ve durumlarının değerlendirilmesi için Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildiriliyor.

Soğutma Çalışmaları İle Olay Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, patlamanın gerçekleştiği alanda soğutma çalışmaları yaparak olay yerindeki durumu kontrol altına aldı. Bu kritik olay, bölgede büyük bir paniğe yol açtı ve ekipler mümkün olan en hızlı şekilde müdahale etti.

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