Oksijen Tüpü Patladı, İki Yaralı

Olay saat 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi’nde bulunan özel bir diş kliniğinde gerçekleşti. Bu sırada, klinik içerisinde bulunan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çalışanların hemen ihbarda bulunmasıyla birlikte, olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, iki kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

PANİK HALİ

Patlama sırasında paniğe kapılan bir çalışan ise baygınlık geçirdi. Bu kişiye, olay yerinde hemen müdahale edildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

