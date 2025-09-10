Haberler

‘Öksüz’ Köpek Hareketsiz Kaldı, Öldü

BARTIN’DA BİR KÖPEK HAREKETSİZ KALDI

Bartın’ın Ulus ilçesinde Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2 yıldır bakılan ‘Öksüz’ isimli köpek, aniden hareketsiz kaldı. Orman işçisinin kalp masajı yapmasına rağmen köpek, hayata döndürülemiyor.

KÖPEK İKİ YIL BOYUNCA BAKIM ALTINDAYDI

İki yıl önce sokakta bulunan ‘Öksüz’, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sahiplendirilip bakıldı. Köpek, müdürlük önünde bulunan 2 yavru kediyi de emzirerek onlara annelik yaptı. Son günlerde rahatsızlanan ‘Öksüz’, bir anda hareketsiz düşerek durumu fark edildi.

Müdürlükte görevli orman muhafaza memuru, köpeğe yaklaşık 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen ‘Öksüz’ hayata döndürülemedi ve köpek, işletme binasının yanına gömüldü. Orman muhafaza memurunun yaptığı kalp masajı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

