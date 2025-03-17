Öksüz Ve Yetimler İçin Özel İftar Buluşması

İFTAR PROGRAMI SEVGİ DOLU ANLAR YAŞATTI

Ortaca Kaymakamlığı’nın düzenlediği iftar organizasyonu, öksüz ve yetimlerin bir araya geldiği sevgi dolu bir etkinlik oldu. Kaymakam Kenan Aktaş ve Ortaca İlçe Protokolü, bu anlamlı iftar programında öksüz, yetim ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.

DUALARLA BAŞLAYAN ANLAMLI ETKİNLİK

Anlamlı gecede etkinlik, dualarla başladı. Kaymakam Kenan Aktaş ve eşi Hayriye Ünal Aktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek onların gönüllerini kazandı. İftarın ardından çocuklara hediyeler takdim eden Aktaş çifti, bu özel anları unutulmaz kılmak için çaba sarf etti.